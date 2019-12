Rúben Amorim é o novo treinador do Sporting de Braga

O Sporting de Braga confirmou esta sexta-feira que Rúben Amorim é o novo treinador da equipa principal de futebol até Junho de 2022, sucedendo a Ricardo Sá Pinto, que foi afastado do cargo na segunda-feira.

Em comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet, o Braga explicou que o antigo jogador, de 34 anos, transita da equipa B – que comandava desde o início da época –, para a principal, e terá Micael Sequeira, Adélio Cândido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Orlando Silva como membros da equipa técnica.

“O técnico transita do Braga B e tem contrato até Junho de 2022, sendo apresentado esta sexta-feira, dia que marca também o regresso do plantel aos trabalhos”, revelou o emblema bracarense, oitavo classificado da I Liga.

Rúben Amorim, antigo jogador internacional português, que representou, entre outros clubes, Benfica e Sporting de Braga, assume pela primeira vez o comando técnico de uma equipa da I Liga, tornando-se o 18.º treinador de António Salvador enquanto presidente dos bracarenses.

O líder “arsenalista” dispensou Ricardo Sá Pinto menos de 24 horas depois da vitória, fora, sobre o Paços de Ferreira, por 4-1, que carimbou a passagem à final four da Taça da Liga, que vai disputar-se em Braga, de 22 a 25 de Janeiro do próximo ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sá Pinto esteve menos de seis meses no cargo, depois de ter sido apresentado em 4 de Julho, poucos dias após a saída do anterior treinador, Abel Ferreira, para os gregos do PAOK.

Rúben Amorim, que treinava a equipa B do Sporting de Braga no Campeonato de Portugal, o equivalente ao terceiro escalão do futebol nacional, desde meados de Setembro, tem ainda uma curta carreira como treinador.

O antigo médio internacional português, que jogou no Sporting de Braga durante duas épocas (2011/12 e 2012/13), teve uma experiência breve como técnico do Casa Pia, em 2018/19.