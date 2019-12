Presidente do Vitória de Setúbal queixa-se de agressões por empresário

O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, terá sido agredido na quinta-feira pelo empresário Paulo Rodrigues, na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. A informação foi dada esta sexta-feira à agência Lusa por fonte do clube da I Liga de futebol.

Em resultado das agressões, o dirigente recebeu assistência hospital, encontrando-se neste momento em casa a recuperar e, segundo revelou a mesma fonte, vai apresentar em breve queixa na polícia.

A Lusa apurou que Vítor Hugo Valente estava sozinho e ia entrar para o seu carro quando Paulo Rodrigues surgiu e o empurrou de costas para o chão, tendo, a partir daí, sido agredido com murros e pontapés.

Antes e durante as agressões, o empresário aludiu ao facto de, na segunda-feira, ter sido visado pelo presidente, que garantiu em conferência de imprensa ir apresentar queixa-crime contra Paulo Rodrigues, que acusou o dirigente de ter desviado dinheiro do clube.

“Aí queres tribunal, vais pôr-me em tribunal? Então, toma lá o tribunal”, disse Paulo Rodrigues, de acordo com a mesma fonte, no momento em que deu início às agressões, ao final da tarde de quinta-feira, na principal avenida da cidade de Setúbal.

A Lusa tentou, mas não conseguiu, contactar o empresário Paulo Rodrigues, que reclama uma dívida de 300 mil euros ao clube, e o presidente Vítor Hugo Valente.

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal para o mandato 2020-2023 vão realizar-se em 17 de Janeiro de 2020, disse à Lusa o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da I Liga de futebol.

A decisão foi tomada depois de ter recebido cartas registadas de renúncia de cinco elementos da direcção presidida por Vítor Hugo Valente, que tinha sido eleita em 21 de Dezembro de 2017.