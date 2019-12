Espelho meu, haverá alguém mais manipulador do que eu?

“Ricardo III, se me é permitido dizê-lo, não será a melhor peça de Shakespeare.” A frase sai da boca do encenador alemão Thomas Ostermeier a meio da conversa com o Ípsilon, semanas antes de apresentar o seu Ricardo III, numa elogiadíssima produção da Schaubühne, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa (31 de Janeiro, 2 e 3 de Janeiro). E é um juízo que não revela qualquer insegurança em relação ao espectáculo que montou, nem fragiliza o olhar intenso que derrama sobre uma das personagens mais odiosas e fascinantes criadas pelo bardo inglês. É uma apreciação clínica, de cariz quase factual, um dado mais com que Ostermeier teve de trabalhar ao construir o espectáculo. Quando lhe perguntamos qual será, então, a mais inspirada criação de Shakespeare, não hesita em afirmar que, “em termos de escrita e de mestria dramatúrgica, será Macbeth”. Quando o questionamos sobre quais são, afinal, as fraquezas capitais de Ricardo III, começa por se defender: “Não sou o único a dizer isto. Se ler os mais famosos estudiosos de Shakespeare, todos eles concordam que esta não é a sua melhor peça.”

