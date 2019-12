Burial e o som da década a decompor-se

A meio dos anos 2000 um misterioso músico-produtor britânico, de identidade enigmática, lançava dois magníficos álbuns (Burial de 2006 e Untrue de 2007) de música predominantemente instrumental, evocativa, de ambientes obscurecidos, com vozes que se diluíam sonicamente. Alguns anos depois veio a crise económica global, as distopias e uma certa desesperança tomou conta do nosso mundo. De alguma forma é como se a música de Burial tivesse antecipado sonicamente o que aí viria, representando de forma mais fiel a década que agora termina.

