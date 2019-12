Para sempre Gang Starr

“I don’t think you gon’ see, like, rap reunions 20 years from now. I don’t think you’re gonna see a 50-year-old rapper”. São as primeiras palavras ouvidas em God Bless The Mic, última faixa do álbum (e um dos vários momentos meta-referenciais de One of the Best Yet) com que Premier “ressuscita”, contra as probabilidades da física e dessa afirmação, Keith Elam, mais conhecido como Guru, metade dos Gang Starr que, em 2010, depois de uma luta com o cancro, entrou para o panteão do hip-hop americano. Ironicamente, a voz que profere essas palavras tosse, engasga-se — e engasga-se, apetece dizer, com a verdade.

