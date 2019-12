Diderot: um materialista para a eternidade

Como sucederia a Nietzsche, mais de cem anos depois, Diderot nasceu em ambiente profundamente religioso. Não podia ser mais esclarecedor o resumo de Arthur McCandless Wilson (autor de um livro clássico, possivelmente, a biografia de Diderot por excelência): “os seus familiares mais próximos, ou eram leigos extremamente pios, ou religiosos professos cujas vidas se passaram ao serviço da Igreja”. Um dos irmãos de Diderot ordenar-se-ia sacerdote, tendo ascendido aos mais altos cargos na hierarquia do clero; mas também uma irmã do autor viria a professar nas Ursulinas. Irónico (e trágico) destino para a irmã de quem escreveu A Religiosa. Esta obra póstuma veio a ser considerada pelos contemporâneos “a mais cruel sátira dos conventos alguma vez escrita” (p.273). Contudo, Curran sugere que o alvo de Diderot não teria sido tanto o catolicismo quanto “a longa tradição de ser criada uma ‘seita de virgens’ que privava o Estado francês de dezenas de milhares de cidadãs e da sua cidadãs.” (id.) Entre elas estava a irmã de Diderot, “que, aos vinte e oito anos, enlouquecera e morrera atrás das grossas paredes de calcário do Convento das Ursulinas” (id.). A distinção, neste ponto, parece algo especiosa, pois a veemente condenação dos conventos, no romance de Diderot, não pode deixar de implicar uma censura mais ampla da religião que lhe dá suporte. Sobretudo se nos lembrarmos que o próprio Curran afirma que A Religiosa nos conduz “às profundezas do sadismo psicossexual e do abuso sexual que ele [Diderot] associava à vida conventual” (p.264).

