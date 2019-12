Sonho de um hotel de quatro estrelas fez desaparecer mata municipal em Fornos de Algodres

Os 30 hectares da mata, com um complexo desportivo e muito mais, foram entregues a um privado. Hoje estão lá um hotel e umas termas feitos com dinheiros públicos. O resto está ao abandono. O empresário foi condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, e arrisca-se a ter de devolver o subsídio que recebeu. Noutro processo, pronto há três anos mas ainda sem despacho final, é arguido com o ex-autarca de Fornos