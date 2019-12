PJ investiga homicídio de idosa por asfixia no Barreiro

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o homicídio por asfixia de uma idosa na quarta-feira no Barreiro, no distrito de Setúbal, na sequência de um eventual furto, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte policial.

A mesma fonte disse à agência Lusa que a PJ foi chamada à casa da vítima pelas 15h de quarta-feira, suspeitando-se que o crime tenha ocorrido “umas horas antes”. A mulher, com mais de 90 anos e a viver sozinha, foi encontrada por um familiar com sinais vitais e transportada para o Hospital do Barreiro, acabando aí por morrer.

O interesse dos autores do crime seria furtar dinheiro, mas algo “correu mal”, tendo em conta a idade e a ausência de poder económico da vítima, o que não justificaria os sinais de violência detectados.

Além dos sinais de asfixia, a vítima tinha ainda hematomas no corpo que indiciam violência, mas só a autópsia poderá ajudar a PJ a determinar com exactidão a causa da morte. A PJ continua a investigar o caso, depois de ter recolhido indícios na casa da vítima, onde o crime ocorreu.