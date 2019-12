Hospitais já abriram quase um terço das camas extra do plano de Inverno

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já activaram perto de um terço das camas previstas nos planos de contingência para o Inverno. São camas extra para fazer face ao aumento de situações graves a precisar de internamento. De acordo com o boletim de Inverno do SNS, a taxa diária de urgências com internamento está a aumentar desde o início do mês. A actividade gripal está a crescer e espera-se que atinja o pico no início de Janeiro.

