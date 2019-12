Fornos de Algodres: obras pagas duas vezes e falsas declarações

Três anos depois de entregar à Terras Serranas os terrenos em que esta empresa construiu o hotel, o município de Fornos conseguiu um financiamento do Programa Operacional Regional do Centro (POR) para “requalificar e valorizar” os “arranjos exteriores” da Serra da Esgalhada. Aprovado em 2012, o projecto visava uma zona fronteira ao hotel que também já estava nas mãos da empresa e na qual a autarquia já tinha feito muitas obras. O custo da intervenção cifrava-se em 121 mil euros e incluía a aquisição e montagem de um posto de transformação (56 mil euros) que, supostamente, serviria uma rede de iluminação e equipamentos públicos. Alertada para as irregularidades detectadas pela Inspecção-Geral de Finanças (IGF) na construção do hotel, a autoridade de gestão do POR Centro efectuou uma acção de controlo à execução dos “arranjos exteriores da Serra da Esgalhada” em 2014.

