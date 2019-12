O que mais lemos no P3 durante 2019

1. Último hambúrguer da McDonald’s vendido na Islândia continua intacto uma década depois

Há dez anos, Hjortur Smarason comprou um hambúrguer com queijo e guardou-o. Hoje, o hambúrguer é peça de museu (apesar de estar em exposição num hostel na Islândia). Mas não se espere grandes alterações na imagem: é que o hambúrguer parece mesmo ter sido pouco afectado pela passagem dos anos. A explicação científica não está apenas nos ingredientes da própria refeição — como explica o artigo mais lido no P3 durante 2019.

2. FaceApp: a aplicação que está a recolher dados à custa de filtros

Em Julho, uma aplicação móvel escalou os tops de downloads (e das controvérsias). A FaceApp envelhece-nos — e, sem darmos conta, admite na política de privacidade que constrói uma base de dados dos utilizadores. Está lá tudo explicado, nas letras pequeninas. E aqui também, para quem não leu.

3. Nudez ou beijos por shots? Na Queima do Porto, fecharam-se barracas que promoviam comportamentos “indignos”

Na porta de uma barraca na Queima das Fitas do Porto, em Maio, escreveu-se: “Se aqui queres entrar/ Um calipo tens de chupar/ Se daqui queres sair/ Tens de me fazer vir.” À quarta noite da festa académica, esta porta não se abriu. A Federação Académica do Porto fechou algumas das barraquinhas depois de vídeos publicados nas redes sociais se tornarem virais. As festas académicas têm uma cultura sexista?

4. Cão ferido vai às urgências “pedir ajuda” e é socorrido pelo INEM

“Um doente bem diferente” deu uma história com um final feliz, em Setembro, quando um cão com uma “hemorragia grave numa das patas” foi socorrido por elementos do INEM, junto do Serviço de Urgência Básica de Lamego. Como resistir?

5. Engenharia Aeroespacial: Gonçalo entrou com a média mais alta no curso que já lançou Leonardo para a NASA

Gonçalo Martins foi, no ano lectivo de 2019/2020, o aluno com a média mais alta do país: 19,85; 20 nos exames de Físico-Química e Matemática. Podia entrar no curso que quisesse e escolheu um dos mais cobiçados, no Instituto Superior Técnico. Que saídas profissionais oferece o curso de Engenharia Aeroespacial?