O ministro e as cheias

Ouvi num noticiário da manhã que o ministro do Ambiente (MA) teria dito que para resolver as consequências das cheias do Baixo Mondego seria de pensar na deslocação de algumas povoações para outros lugares e eu nem queria acreditar! As povoações existem ali há séculos e não se mudam assim os povoados, não se trata das coisas de mortos como em Abu Simbel e não se admitem mais Aldeias da Luz.

Tal com diz a Ordem dos Engenheiros, o Governo deve é investir dignamente num projecto de requalificação do Baixo Mondego capaz de resolver tecnicamente de forma definitiva o problema das cheias e o MA que contrate uma boa equipa pluridisciplinar ou abra um concurso de ideias. Mas se não foi capaz de exigir uma Avaliação Ambiental Estratégica para a correcta localização do marafado aeroporto do Montijo, temos todas as dúvidas que tenha capacidade para abordar o complexo problema do Baixo Mondego com competência e eficiência. Agora, patetices como aquela de mudar as povoações é que são perfeitamente desnecessárias.

Fernando Santos Pessoa, Algarve

Secular é melhor pensar duas vezes

No mesmo mês em que o governo indiano nega o acesso à cidadania a refugiados muçulmanos, explicitamente descriminando esta religião contra outras a quem o acesso é permitido como cristãos, hindus e budistas, António Costa publica no seu Instagram a visita à Índia a convite de Narendra Modi para fazer parte do Comité Ghandi, referindo-se ao “esforço comum de promoção da tolerância religiosa” que nos deve fortalecer “no combate às desigualdades, à discriminação e xenofobia”.

Esta lei é não só um atentado anticonstitucional contra os milhões de muçulmanos que há gerações fazem parte do tecido do país, como contra as minorias muçulmanas de países vizinhos que neste momento sofrem perseguição, como os Uigures da China, os Rohingya da Birmânia ou os Ahmadi do Paquistão.

Não sou idealista ao ponto de condenar qualquer tipo de relação com países que deixam a desejar no campo democrático. Se fossemos boicotar a China, andávamos todos nus, descalços e sem telefones. Mas uma coisa é apregoar “as boas relações bilaterais entre Portugal e Índia” e as “crescentes relações económicas entre os dois países”. Outra coisa é trazer o nome de Ghandi para a história; Ghandi que lutou por uma democracia justa e sobretudo secular, contra a qual o governo de Modi agora atenta. Ao acrescentar a condicionante da religião à lei da cidadania para refugiados, o governo indiano repudia directamente o secularismo consagrado na constituição e promove o alarmante nacionalismo hindu que tem vindo a crescer ao abrigo deste governo.

Costa refere-se ainda à “ascenção de modelos políticos autoritários” nos dias de hoje, apresentando (e com razão) a voz de Ghandi como antídoto. Mas isto não encaixa no contexto da sua visita a Modi, cujo governo bloqueou transportes, Internet e telecomunicações em áreas onde milhares protestaram contra esta lei discriminatória, num acto de repressão semelhante ao que recentemente assistimos nesse exemplo de democracia que é o Irão.

Matilde Duarte Silva, Londres