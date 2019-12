Um orfanato chamado Esperança para os órfãos do tsunami

Karibeeran Parameshvaran e a mulher, Choodamani, pensaram que não iam conseguir sobreviver à perda de três filhos no tsunami de 2004, há 15 anos. Mas dias depois da morte do filho e das duas filhas, de 5, 9 e 12 anos, o casal percorreu as aldeias à volta da sua cidade, no sul da Índia, e encontrou crianças que precisavam de abrigo.

"Conseguíamos ver muitas crianças à beira da estrada, sem abrigo, sem pais", relembra Choodamani à Reuters. "Pensei: perdi as minhas crianças, por que não dou abrigo a estas?".

Nesse mesmo dia, o casal levou quatro órfãos para casa. Pouco tempo depois, os dois converteram a sua casa num orfanato chamado Nambikkai, palavra que quer dizer "esperança" em tâmil, língua falada no Sul da Índia. Numa questão de dias, o número de crianças cresceu de quatro para 36 e o casal tinha um novo objectivo de vida.

Mais de seis mil pessoas morreram na cidade costeira de Nagapattinam – a área mais afectada na Índia, onde cerca de nove mil pessoas morreram e mais de 42 mil ficaram sem casa.

Parameshvaran, engenheiro, e Choodamani, directora numa seguradora, tomam conta de 45 órfãos e construíram dois edifícios, um para meninas e outro para meninos. Começaram por usar os próprios fundos neste projecto, mas alguns amigos também contribuem. E voltaram a ser pais, não só destas crianças, mas de mais duas: Choodamani teve dois meninos.

Década e meia depois do fatídico dia, muitas das crianças mais velhas saíram do orfanato, prosseguindo os estudos. Alguns juntaram-se a empresas multinacionais. Sangeetha, 21 anos, órfã após o tsunami, voltou ao orfanato após o curso em tecnologia de informação. "Voltei a Nambikkai para ajudar as crianças", explica a jovem.

Parameshvaran olha para a sua vida com satisfação. "Esta missão continuará para sempre, enquanto o planeta girar, porque queremos honrar as nossas crianças", finaliza o engenheiro de 54 anos.