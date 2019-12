Um Boxing Day para entregar o campeonato ou resgatar “fantasmas”

King Power Stadium. Região de East Midlands. 20h. É este o endereço onde, nesta quinta-feira, o Leicester poderá praticamente entregar o campeonato inglês ao Liverpool. Ou pode, por outro lado, ser o local onde alguns “fantasmas” do passado poderão ressurgir, caso a equipa de Ricardo Pereira vença e reduza para sete os pontos de desvantagem para o líder do campeonato.

Tudo isto estará envolto num simbolismo tremendo, já que a comandar o Leicester está Brendan Rodgers, treinador que, em 2014, ficou a um pequeno passo de dar ao Liverpool o título que não conquista desde 1990. Na altura, foi a escorregadela fatal de Steven Gerrard, num jogo frente ao Chelsea, que iniciou o descalabro final do Liverpool, que terminou o campeonato no segundo lugar, a dois pontos do Manchester City.

Agora, apesar de já não estar em Liverpool, Brendan Rodgers pode, novamente, ser um actor principal na luta dos “reds” pelo título: ou permitirá à ex-equipa fazer uma “pré-reserva” das faixas de campeão ou amedrontará um líder que, com sete pontos de vantagem, ficará com margem de erro mais reduzida - e sabe-se como a pressão já tramou o Liverpool no passado.

Fraco com os fortes

Para este jogo, a equipa do Leicester estará na máxima força, com particular destaque para Jamie Vardy. O avançado inglês leva 14 golos nos últimos 14 jogos e é, já com uma boa margem para Ings, Abraham e Aubameyang, o melhor marcador do campeonato.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este jogo é, para o Leicester, um desafio particularmente difícil, sobretudo se tivermos em conta o desempenho da equipa frente aos “tubarões”. Sempre forte frente às equipas mais acessíveis, o Leicester falhou, porém, frente a Chelsea, Liverpool, Manchester United e Manchester City, algo que atesta as dificuldades para jogar frente aos rivais mais poderosos. Além disto, a equipa parece estar, em matéria de resultados, numa fase menos fulgurante, depois de um empate frente ao Norwich e a recente derrota frente ao Man. City.

Do lado contrário, o Liverpool jogará a primeira partida como campeão do mundo, apenas cinco dias depois de ter vencido o Mundial de Clubes, frente ao Flamengo de Jorge Jesus. Oxalde-Chamberlain não irá a jogo, tal como Lovren, Matip e Fabinho.

Deste Boxing Day, destaque, ainda, para José Mourinho, que poderá atacar a Europa. Caso vença o Brighton, em casa (12h30), subirá, à condição, a um lugar de apuramento para a Liga Europa, pressionando Sheffield e Wolverhampton, que só entrarão em campo mais tarde – os primeiros recebem o Watford e os “wolves” defrontam o Manchester City na sexta-feira.