Madonna cancela último espectáculo nos EUA antes dos concertos em Lisboa

A cantora norte-americana Madonna cancelou o concerto que deveria encerrar a fase americana da sua digressão Madame X, em Miami, devido ao agravamento de uma lesão. A artista retomará a partir de 12 de Janeiro a sua ambiciosa tournée com uma série de concertos em Lisboa, a que se seguirão outras datas europeias.

Numa longa nota publicada na quarta-feira na rede social Instagram, Madonna explica, sem nunca identificar que lesão a afecta, que naquela que viria a tornar-se inesperadamente a sua última actuação em Miami sofreu de fortes dores, tendo sido aconselhada pelos médicos a descansar para poder completar a digressão em curso.

“Quando subia a escada para cantar Batuka no sábado à noite em Miami estava em lágrimas devido à dor das minhas lesões, que tem sido indescritível nos últimos dias. A cada canção que cantava, rezava para chegar à canção seguinte e aguentar o concerto. As minhas preces foram atendidas e consegui”, escreve, descrevendo-se como uma “guerreira” que, aos 61 anos, tem de ouvir o seu corpo “e aceitar que a dor é um aviso”. Desculpando-se pelo cancelamento, explica que passou segunda e terça-feira entre médicos e exames para, com “mais lágrimas”, concluir: “Se quero continuar a minha digressão, tenho de descansar o máximo de tempo possível para não infligir mais danos, irreversíveis, ao meu corpo. Nunca deixei uma lesão impedir-me de actuar mas desta vez tenho de aceitar que não há vergonha em ser humana e carregar no botão de ‘pausa'”.



Madame X é a actual digressão da cantora, inspirada no álbum homónimo editado este ano, e polvilhado de influências lusófonas e de artistas convidados que conheceu na sua vivência em Lisboa, como elementos da Orquestra Batukadeiras, da Cova da Moura, e o guitarrista português Gaspar Varela. Ao contrário dos habituais concertos de estádio ou de pavilhão que a estrela pop protagonizou ao longo das últimas décadas, a tournée em curso percorre salas de concerto de menor dimensão, com o objectivo de proporcionar actuações “intimistas”.

É nesse âmbito que o Coliseu de Lisboa receberá a “material girl” nos dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de Janeiro. Em Agosto, quando foi anunciada a digressão e a sua passagem por Lisboa, seis das datas foram dadas como esgotadas. Mas apenas o concerto de dia 18, segundo os sites de venda de bilhetes consultados pelo PÚBLICO à data de publicação desta notícia, está esgotado — há, porém, poucos bilhetes disponíveis para cada concerto. Os preços dosingressos oscilam entre os 75 e os 400 euros.

O início da digressão, em Novembro, foi adiado por questões de produção. No final do mês, Madonna cancelou três datas em Boston, nos EUA, devido a “dores muito fortes”. Sem nunca identificar a origem dos seus problemas de saúde, escreveu na altura nas redes sociais: “Tenho de descansar e seguir as ordens do médico.”

A digressão europeia partirá de Lisboa para Londres e Paris.