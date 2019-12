Edgar Martins: “Parto do princípio de que a fotografia é sempre insuficiente”

Produto de um trabalho de três anos numa prisão em Birmingham, What Photography has in Common With an Empty Vase de Edgar Martins, na Galeria Filomena Soares, em Lisboa, confronta-nos com as lacunas e as possibilidades da fotografia na sua relação com o real e a ficção. E fala-nos de um artista para o qual a representação do outro é uma questão de ansiedade.