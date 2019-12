Aquele dia em que o Sol formou um anel de fogo em redor da Lua

O anel de fogo que se formou à volta da lua esta quinta-feira só foi visível em alguns países do Médio Oriente e da Ásia, mas reuniu milhares de curiosos munidos dos seus óculos (ou outros objectos equivalentes) que estavam preparados para vislumbrar o raro eclipse solar.

Este fenómeno ocorre quando a lua cobre o centro do sol, mas as suas orlas ficam visíveis: é isto que forma o anel que se vê em muitas das fotografias. O eclipse de quinta-feira foi observável na Arábia Saudita, Singapura, Índia, no Sri Lanka e na Indonésia.

“Este foi o primeiro de apenas dois eclipses visíveis em Singapura durante todo o século, daí que seja um evento muito raro para nós", disse à Reuters Albert Ho, presidente da Sociedade Astronómica de Singapura. O próximo eclipse visível no país só acontecerá em 2063.

É possível que até cinco eclipses solares aconteçam num ano na Terra, mas o mais comum é que apenas dois sejam visíveis em alguma parte do planeta.