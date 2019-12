Um Natal no fim do mundo, com café e pão com chouriço

Foi numa madrugada de Novembro de 1949 que o “aspirante a factor” (categoria profissional da CP) chegou à estação de Saboia. “Era o fim do mundo. Entrei num mundo de escuridão. Não havia luz eléctrica. A estação era iluminada por um candeeiro a petróleo. Cheguei às 4h00 da manhã no comboio que ia do Barreiro para o Algarve. Eu nunca tinha passado do Barreiro para baixo. Apresentei-me ao chefe da noite e ele indicou-me o dormitório. Era um cubículo com uma janela, uma porta e uma parreirinha à entrada. Lá dentro tinha a cama volante com um colchão de palha, um fogão e uma caixa com utensílios de cozinha.”

