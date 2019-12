Para Marcelo, a esperança é mais forte do que a preocupação

Com umas linhas, como designa a sua opinião no Jornal de Notícias desta quarta-feira, o Presidente da República refere que neste Natal, em Portugal, a esperança é mais forte do que a preocupação.

“Entre nós, o bom senso, a experiência de muito passado e do que nele se viveu e o apelo de mais e melhor apontam para olhar mais alto e mais longe e cuidar de evitar injustiças, desigualdades, omissões, atrasos e displicências que criem o caldo para o enfraquecimento de pilares basilares de uma Democracia viva e de futuro”, é este o diagnóstico traçado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Contudo, o Presidente não evita abordar temas e situações da realidade portuguesa que o preocupam. Refere-se à sensação de que o dia a dia prevalece sobre o médio e longo prazo, e à “situação crítica da comunicação social, acicate de instabilidade, de preferência pelo imediatismo, de potenciação do efémero em detrimento do fundamental”.

No balanço interno, “a esperança é mais forte do que a preocupação”, sintetiza Marcelo.

Internacionalmente, o Presidente elenca a insensibilidade para as alterações climáticas, as guerras comerciais e a tendência para o unilateralismo, a instabilidade política, económica e social que leva a nova vaga de refugiados em geografias tão diversas como África, Ásia e América Latina.

Quanto à Europa, a reflexão centra-se na situação crítica de certos sistemas políticos nacionais, o apagamento de decisões importantes para os anos mais próximos em áreas essenciais bem como o pagamento “de lideranças convictas, claras e determinadas” com o aparecimento de compassos de espera e fragmentações internas.

Ainda, assim, também a nível externo, há esperança. Porque continua a luta pelos valores personalistas, não há frouxidão perante as alterações climáticas, ainda há espaços de reforma e para mudar de vida, e continua a luta pela Justiça e pelos direitos humanos.