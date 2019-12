Os primeiros minutos de vida dos bebés fora do ventre materno

Assim que um bebé nasce, existe um período breve em que assume, naturalmente, a forma exacta em que estava dentro do ventre materno. Foi nessa posição que estes fotógrafos capturaram estas novas vidas. A colecção foi publicada, recentemente, na página de Facebook da organização holandesa de fotógrafos de partos GeboorteFotografie.

Renate van Lith, fotógrafa e representante da organização, conta ao P3 que tem sempre esperança de conseguir captar esse instante. "E muitos pais também anseiam por isso", esclarece. Esse momento surge logo após o parto, quando um obstetra mostra aos pais a posição em que o bebé se encontrava dentro da barriga da mãe — o que não é "procedimento comum nas salas de parto holandesas". Mas quando surge a oportunidade, Renate tenta não falhar.

"Nesse momento, disparo e tento sempre conseguir a melhor imagem." Os bebés são fotografados nas mãos dos obstetras com as paredes da sala de parto como fundo. As imagens retratam os primeiros minutos de vida do bebé, que parece ainda não acreditar estar fora do ventre. A colecção de fotografias pertence a vários fotógrafos de nascimento e, diz a fotógrafa holandesa, "é maravilhoso olhar para elas".