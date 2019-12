Seca matou quase 73 mil cabeças de gado só numa província de Angola em oito meses

Perto de 73 mil cabeças de gado bovino morreram, entre os meses de Abril e Dezembro de 2019, na província angolana do Cunene, por carência de água e pastos, devido à seca que assola a região.

Segundo o chefe dos serviços de veterinária da província do Cunene, Estêvão Camalanga, em declarações à agência Angop, parte das 72.473 cabeças de gado morreu igualmente por debilitação e doenças oportunistas.

Com as chuvas que já se abatem no Cunene, sul de Angola, desde Novembro, explicou o responsável, alguns pastores e respectivos rebanhos que estavam nos corredores de deslocamento sazonal estão já a regressar às zonas de origem.

Devido à escassez de doses de vacinas, os serviços veterinários da província, adiantou Estêvão Camalanga, apenas imunizaram nas zonas de transumância 104.388 animais contra carbúnculo hemático, dermatite nodular e peripneumonia.

As províncias angolanas do Cunene, Huíla, Cuando-Cubango e Namibe são afectadas pela seca desde finais de 2018, situação que levou o Presidente angolano, João Lourenço, a visitar em Maio passado a região.

Na segunda-feira, durante a sua mensagem de ano novo, João Lourenço recordou com palavras de conforto as vítimas da seca severa no sul do país, ocasião em que agradeceu a onda de solidariedade que contribuiu para “minimizar o sofrimento” dos afectados.