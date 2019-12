Homem rouba banco e distribui dinheiro para desejar um “Feliz Natal”

O seu nome é David Wayne Oliver, tem 65 anos e barba branca e, dois dias antes do Natal, decidiu assaltar um banco em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Depois atirou o dinheiro para o ar e desejou entusiasticamente a quem passava na rua um “Feliz Natal”.

Segundo a polícia local, o suspeito, “um homem branco mais velho”, roubou o banco na segunda-feira por volta da hora do almoço, alegando ter uma arma no bolso.

“Ele roubou o banco, saiu e atirou o dinheiro para todo o lado”, testemunhou Dion Pascale ao canal KKTV 11 News. “Começou a atirar dinheiro [que tinha dentro de uma mala] e disse ‘Feliz Natal’”, acrescentou Pascale.

O homem ter-se-á dirigido depois ao Starbucks mais próximo. De acordo com testemunhas, citadas pela BBC, o suspeito sentou-se no café e, ao que tudo indica, ficou a aguardar que as autoridades o detivessem.

Incentivados por uma bondade natalícia, os transeuntes terão recolhido o dinheiro da rua e devolvido ao banco.

A polícia de Colorado Springs confirmou a detenção de um homem, de 65 anos, suspeito de um assalto, que identificou como David Wayne Oliver.