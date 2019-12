Jantar com desconhecidos para combater a solidão? Pode resultar

Já se imaginou numa sala cheia de desconhecidos e falar sobre os seus problemas? À primeira vista, pode não parecer fácil mas Isabel Figueiredo Paula, co-fundadora da Inicius, uma associação de eventos para o desenvolvimento pessoal, garante que funciona. E, por isso, a associação organiza jantares para conversar sobre temas como: a vida depois dos ‘entas, a reforma, a homossexualidade, a imigração ou a vida artística.

Na mesma noite, reúnem-se várias temáticas no mesmo jantar. Os participantes são sentados consoante o tema de conversa que escolheram. Por exemplo, a 15 de Janeiro são cinco os temas: “Vivo fora do meu País”, “Artistas na Sombra”, “Sou Voluntário”, “Trabalho Sozinho” e “Reformei-me, E agora?”.

A discussão é sempre moderada por Isabel Figueiredo Paula e Sofia Vieira Martins, fundadoras do projecto e especialistas em desenvolvimento pessoal. A ideia “nasceu de uma vontade de combater a solidão social. A solidão é a doença do século”, explica a primeira.

Isabel Figueiredo Paula explica que a solidão não é apenas o estar sozinho, mas sim sentir-se sozinho mesmo entre pessoas. Os jantares temáticos pretendem abordar questões que geram mal-estar e esta solidão social. A co-fundadora da Inicius dá o exemplo dos filhos únicos ou dos padrastos e madrastas

O tema mais bem-sucedido dos jantares temáticos é “Ser livre depois dos ‘entas”, em que se reúnem pessoas com mais de 40 anos, para falar dos novos desafios que a idade reserva. Há também um jantar para viúvos que, segundo a coach, tem pouca adesão, por ser um tema tão delicado.

Cada tema conta pelo menos com seis participantes. Para quem se identificar com duas temáticas, pode trocar de mesa durante a refeição. Isabel Figueiredo Paula e Sofia Vieira Martins trabalham várias dinâmicas com cada grupo.

Para já, os jantares realizam-se na zona de Belém, em Lisboa. O objectivo é expandir para outras cidades do país. Está feita a promessa de, em breve, ter convidados especiais para falar sobre cada tema.

O jantar, que inclui também as dinâmicas de grupo, custa 40 euros. Se forem duas pessoas, cada uma paga 37,5 euros. Antes de se separarem em grupos, todos os participantes tomam uma bebida de boas-vindas para quebrar o gelo. As inscrições devem ser feitas por correio electrónico para [email protected]. Na página da associação podem ser consultados todos temas disponíveis.

