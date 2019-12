I’ll Be There For You”: Morreu Allee Willis, compositora do tema de Friends

Para quem acompanhou a série será quase impossível falar de Friends e não recordar o famoso “I’ll Be There For You” do genérico. O tema foi escrito pela compositora norte-americana Allee Willis, que morreu esta véspera de Natal aos 72 anos.

Allee Willis, cuja mão esteve também por detrás de sucessos como September, da banda Earth, Wind & Fire, faleceu esta terça-feira depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

Willis nasceu a 10 de Novembro de 1947 em Detroit, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Estudou jornalismo e, em 1969, mudou-se para Nova Iorque, onde arranjou um trabalho como copywriter na editora discográfica Columbia/Epic Records. Passados três anos, começou a compor músicas e, desde então, compôs centenas de temas para artistas como Pet Shop Boys e The Pointer Sisters.

As músicas por si compostas venderam, segundo o Guardian, mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo. Allee Willis ganhou ainda dois Grammys pelas suas contribuições para as bandas sonoras do filme Beverly Hills Cop e do musical da Broadway The Color Purple. O seu repertório inclui ainda o tema You’re the Best, do filme Karate Kid.

Mas foi em 1995 que Allee Willis se juntou aos criadores da série Friends, David Crane e Marta Kauffman, para compor o tema I’ll Be There For You, interpretado pelo duo The Rembrandts.

Porém, segundo a própria, o seu grande sucesso foi September, de 1978, que escreveu para os Earth, Wind & Fire. “Ainda é aquela música que quando as pessoas descobrem que fui eu que escrevi dizem ‘Ó Meu Deus’ e depois contam-me o quão felizes aquela música as deixa sempre que a ouvem”, chegou a comentar Willis citada pelo Guardian.

O refrão, esse, ficou a cargo de Maurice White e, embora Willis não tenha ficado totalmente convencida inicialmente por um refrão com poucas palavras, esta tornou-se uma das partes mais marcantes da música. “Eu perguntei o que significava ba-dee-ya e ele [White] respondeu-me: ‘Quem é que se importa?’. Aprendi a minha maior lição de composição com ele: nunca deixar que a letra atrapalhe o groove”, revelou a compositora.

Allee Willis colaborou ainda com nomes como Herbie Hancock, James Brown e Bob Dylan, este último com quem tinha “muitos interesses em comum”. A compositora era parceira da realizadora Prudence Fenton.