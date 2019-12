Naufrágio em Olhão faz um morto e um ferido

Um pescador morreu e outro ficou ferido na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ocorrida esta terça-feira na ilha da Culatra, no concelho de Olhão, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, a embarcação com dois tripulantes da pesca da ganchorra naufragou ao início da manhã, tendo “um dos pescadores sido retirado da água já sem vida, enquanto o outro foi retirado em estado de hipotermia e transportado para o hospital de Faro”.

Segundo a mesma fonte, o naufrágio ocorreu na ilha da Culatra, na Ria Formosa, em Olhão, estando a autoridade marítima a efectuar diligências para apurar as causas que estiveram na origem do adornamento do barco de pesca.

A autoridade marítima iniciou já as operações para remover a embarcação naufragada, indicou o comandante da Zona Marítima do Sul.