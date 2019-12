Ministro do Ambiente sugere mudar aldeias de sítio, autarca de Montemor diz que será difícil

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse na segunda-feira em declarações ao Jornal 2 da RTP que as aldeias ribeirinhas da zona Centro devem ponderar mudar de localização. A afirmação é feita na sequência da subida da água no Mondego como efeito das depressões Elsa e Fabian, que obrigaram à retirada populações por precaução na zona de Montemor-o-Velho.

“Vamos ter de nos adaptar aos recursos que temos. As aldeias têm de saber que estão numa zona de risco. Paulatinamente, as aldeias vão ter que ir pensando em mudar de sítio porque não esperamos que esta capacidade que temos possa vir a crescer. Isso é o contrário da adaptação”, afirmou o ministro, que elogiou os trabalhos de manutenção que têm sido feitos nos diques, sustentando que sem os mesmos poderia ter ocorrido uma tragédia naquela zona.

Entretanto, Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, admitiu à TSF que esta ideia do ministro do Ambiente de deslocalizar aldeias seria uma solução ideal, mas argumentou que seria difícil de levar a cabo.

“Essa era uma solução ideal, mas eu tenho muita dificuldade em tirar as pessoas de casa, mesmo em vias de acontecer uma catástrofe. Essa é daquelas soluções que, muito dificilmente, poderão ter uma implementação prática no imediato. Aquilo que hoje podemos resolver são medidas de prevenção contra este tipo de alterações climáticas e só mesmo em ultima ratio deslocalizar essas aldeias ou essas zonas”, afirmou.

O autarca reconhece que “com as alterações climáticas, cada vez vão sendo mais fortes os fenómenos de aguaceiros e de inundação, que obrigarão num futuro não imediato a que estas pessoas sejam sensibilizadas a deslocalizar as suas habitações”.

Contactado pelo PÚBLICO, fonte do gabinete do Ministério do Ambiente disse que a deslocalização de aldeias que se encontram em zonas ribeirinhas não é uma ideia de agora e tem sido falada ao longo dos anos, mas sublinhou que não é algo para concretizar de imediato, e antes para ser avaliado no futuro.

Ambientalistas e engenheiros criticam falta de manutenções dos diques

Para a associação ambientalista Quercus os trabalhos de desassoreamento de 2018 foram uma das causas para o colapso dos diques. A Quercus diz que as areias foram mal colocadas e que com a movimentação das águas teve um efeito abrasivo e erosivo sobre os diques.

Também a Ordem dos Engenheiros criticou o estado destas estruturas de defesa, denunciando falta de manutenção e obras inacabadas.

Água começa “a baixar muito lentamente"

Entretanto, a situação de cheia no Vale do Mondego começou esta terça-feira a estabilizar, com o nível da água a baixar, mas “muito lentamente”, como também afirmou o presidente da câmara de Montemor-o-Velho.

A Estrada Nacional 111, junto a Tentúgal, continua cortada e sem previsão para reabrir.

Também o serviço ferroviário entre Coimbra e Figueira da Foz continua interrompido devido ao nível das águas no troço entre Alfarelos e Verride. Só depois do Natal é que a CP espera reiniciar a ligação.