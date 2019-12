Mergulhadores encontram corpo no Rio Paiva

Foi encontrado um corpo que se crê que seja do homem desaparecido desde quinta-feira no Rio Paiva, em Castro Daire. A notícia foi confirmada no local onde as equipas de mergulhadores aproveitaram a descida do caudal das águas para procurar o corpo por Miguel David, comandante da Protecção Civil de Viseu.

O comandante avança que terão de ser feitas “todas as diligências” para se confirmar que o corpo encontrado pertence ao operador da máquina retroescavadora do município. “O corpo apareceu a quatro quilómetros a jusante da Ponte da Pedrinha, numa zona de difícil acesso, e as equipas de resgate ainda estão a efectuar as manobras no sentido de ser feita essa validação”, disse Miguel David no local. O corpo foi encontrado às 12h48.

O corpo foi localizado no rio Paiva, na freguesia de Ribolhos, “a quatro a cinco quilómetros do local onde terá caído o homem que estava desaparecido”, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Viseu. Segundo a mesma fonte, no local, estão 64 homens, apoiados por um bote e 25 veículos, não tendo ainda indicação do fim de buscas.

As operações de busca pelo homem de 55 anos continuaram esta terça-feira depois de a retroescavadora arrastada para o rio Paiva em Castro Daire por um aluimento de terras ter sido localizada nesta segunda pelas autoridades. Fernando Magalhães, do CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Viseu, confirmou ao PÚBLICO que a máquina foi localizada por volta das 14h30 de segunda-feira, mas na altura sem qualquer sinal do condutor.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos e um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11 mil ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede eléctrica, afectando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.