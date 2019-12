CP prepara transbordos rodoviários na linha Coimbra–Figueira da Foz mas deixa o Oeste de fora

O mau estado da via férrea entre Alfarelos e Verride (Montemor-o-Velho), na sequência das intempéries dos últimos dias, obriga a trabalhos que vão demorar, previsivelmente, duas semanas. A linha está cortada desde o passado fim-de-semana, não se realizando comboios entre Coimbra e Figueira da Foz.

A CP demorou tempo a reagir e só a partir de 26 de Dezembro vai tentar repôr a oferta com um serviço de apenas oito comboios em cada sentido e transbordo rodoviário entre Alfarelos e Verride. A oferta regular era composto por 16 comboios em cada sentido nos dias úteis.

No seu site, a transportadora pública anuncia que este serviço vai durar até 5 de Janeiro e que o autocarro de transbordo efectua paragem em frente aos apeadeiros de Marujal e Montemor.

Já para a linha do Oeste, a CP aproveitou a interrupção da linha para eliminar todo o serviço para as Caldas da Rainha. Em comunicado, a empresa diz que até 5 de Janeiro “não se realizam os comboios regionais e interregionais no percurso Caldas da Rainha/Coimbra-B/Caldas da Rainha” e que “não haverá serviço rodoviário de substituição”.

A empresa, porém, acrescenta que “lamenta os transtornos causados e agradece a compreensão dos clientes”.

O troço Caldas da Rainha – Coimbra foi o que mais cresceu nos últimos anos, depois de este ter estado prestes a ser encerrado em 2011. A introdução de comboios directos entre as duas cidades - com ligações em Coimbra aos comboios para Aveiro e Porto -, revelou-se um êxito comercial, que só não foi maior porque a frequência é de apenas três circulações em cada sentido.

A CP não explicou por que motivo não assegurou transbordo rodoviário também a estes comboios.