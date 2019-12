Uma cultura de exigência no sapatinho

A confusão em torno da RTP continua, agora com o chumbo da acumulação da direcção de programas e de informação numa só pessoa (José Fragoso), mas hoje é véspera de Natal e não gostava de gastar demasiado tempo com análises políticas e teorias da conspiração. Proponho algo mais simples, ainda que porventura mais ambicioso: sugerir ao Pai Natal para deixar no sapatinho de todos os portugueses o desejo profundo de uma cultura de exigência e de profissionalismo, que preceda quaisquer questões de estilo, simpatia pessoal ou ideologia.

