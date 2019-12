Criada sala de espera para familiares no Estabelecimento Prisional de Lisboa

O Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL) tem a partir de agora uma sala de espera que permitirá aos familiares dos reclusos aguardarem pela hora da visita dentro do edifício.

O espaço com capacidade para cerca de 100 pessoas foi hoje inaugurado pela ministra da Justiça, numa cerimónia que contou com a presença de alguns reclusos que participaram na criação deste espaço.

Esta visita, segundo o Ministério da Justiça, pretende reforçar a política de proximidade e humanização nas prisões e sublinhar a importância das medidas de reinserção social.

“Com a criação deste espaço, que é um espaço para as visitas as pessoas deixaram de esperar lá fora, à chuva e ao sol. Neste momento vai ser possível entrar e aguardar aqui”, disse a ministra Francisca Van Dunem.

Dirigindo-se aos reclusos que participaram no projecto, a ministra disse que a grande preocupação com a ocupação é que criem competências e capacidades que permitam depois em liberdade iniciarem caminhos novos.

“Cada vez que cada um de vós sai daqui e reinicia um caminho, reencontra a família, reencontra os amigos, reencontra ou encontra um trabalho é um êxito para nós”, disse.

Segundo a ministra da Justiça, este era um dos problemas deste estabelecimento e era “um espectáculo de enorme desumanidade ver as famílias, crianças e idosos a fazer fila no exterior ao sol e à chuva” enquanto aguardavam pela hora da visita.

“Temos este espaço. É um passo importante de humanização e de respeitos pelas pessoas independentemente da condição em que estão os respectivos familiares e amigos”, frisou adiantando que enquanto o EPL existir tem de ser criadas as condições para que as pessoas que cá estão estejam no melhor ambiente possível.

O Estabelecimento Prisional de Lisboa tem actualmente 820 reclusos.