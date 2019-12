Em Belém, Jesus é esculpido a partir de oliveiras com mais de dois mil anos

Em Belém, na Cisjordânia, a figura de Jesus é esculpida a partir da madeira de árvores com a mesma idade que a figura cristã. Maher Canawati, responsável pela oficina The Three Arches, um negócio de família que remonta ao século XVI, diz que os modelos da sagrada família e dos reis magos podem ser feitos a partir de madeira com mais de dois mil anos — isto é, de árvores que já existiam antes dos acontecimentos relatados na Bíblia.

As lembranças mais cobiçadas pelos peregrinos no Natal podem custar entre 2 e 70 mil dólares (cerca de 63 mil euros), dependendo do preço e da qualidade das peças. São esculpidas em mais de 100 oficinas espalhadas por Belém, cidade onde a tradição cristã situa o nascimento de Jesus.

As peças são esculpidas a partir de ramos podados entre Novembro e Dezembro e as oficinas podem incorrer em multas pesadas caso uma árvore saudável seja abatida. "Esperámos duas temporadas até termos a certeza que elas estão mortas, que não há nada verde, antes de as cortamos", garante Maher Canawati à Reuters, que acompanhou todo o processo desde o corte da madeira à venda das lembranças. "As oliveiras são sagradas para nós e tentamos o máximo possível transformar as árvores cortadas... em artefactos eternos."