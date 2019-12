Mau tempo no canal

Quando há “mau tempo no canal” , que não o do saudoso Vitorino Nemésio, é que vêm à baila as zonas ribeirinhas e marítimas. As águas enfurecidas galgam a terra, alagando e destruindo tudo o que se apresente pela frente.

Por isso, pensemos na insensatez que é e será a construção de um hotel em pleno areal da Praia da Memória, em Matosinhos, apesar das constantes reclamações dos muitos populares que vivem na zona e que são muitíssimo mais sensatos que os “doutos” construtores em areias movediças. Todavia, todas as autoridades com “voto na matéria” e do alto das suas “sapiências” acham que tudo está conforme com as práticas ambientais e com o que oficialmente está estabelecido.

Contudo, também o famoso Prédio Coutinho em Viana do Castelo e as célebres Torres de Ofir foram construídos de acordo com o que há época era norma, mas hoje, outros “fabianos” querem a sua demolição.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Censura e RTP

Para quem tivesse alguma dúvida que o programa sobre a concessão da exploração do lítio tinha sido impedido de ser visto antes das eleições de 6 de Outubro, basta conhecer a opinião de Arons de Carvalho, fundador do PS e antigo vice-presidente do conselho regulador da ERC, que considera que o programa “Sexta às nove” não deveria existir num serviço público de televisão. Pelos vistos, passados 45 anos da conquista das liberdades, ainda há quem tenha saudades da censura.

Jorge Morais, Porto