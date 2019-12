Bolsonaro hospitalizado após queda em casa de banho

O Presidente do Brasil deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília na segunda-feira à noite (esta madrugada de terça-feira em Lisboa), após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

A notícia, avançada pelos meios de comunicação brasileiros, foi confirmada por uma nota presidencial na qual se informa que “o Presidente, Jair Bolsonaro, teve uma queda no Palácio da Alvorada”.

No mesmo comunicado indica-se que o chefe de Estado “foi atendido pela equipa médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas” e que “foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações”.

Bolsonaro vai ficar “em observação no hospital por seis a 12 horas”, acrescenta-se. O Presidente foi transportado para o hospital cerca das 21h15 de segunda-feira (00h15 de hoje em Lisboa).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro da Segurança Institucional, Augusto Heleno, deslocou-se até ao HFA acompanhar a situação. Citado pela imprensa brasileira, o ministro adiantou que Bolsonaro “está bem”, mas que vai ficar “em observação” no hospital.

Os meios brasileiros avançam que o chefe de Estado terá caído e batido com a cabeça numa das casas de banho.