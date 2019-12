O “maior presépio de Portugal” tem 5500 figuras

Para dar vida ao Presépio Gigante, uma iniciativa da câmara municipal de Vila Real de Santo António que conta já com 17 edições, foram necessários “mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho”, aponta a autarquia algarvia em comunicado. Mas os preparativos começaram vários meses antes.

É que não contam apenas as peças figurativas, que este ano contabilizam novo recorde, ao chegar às 5500 figuras, mas toda a estrutura que dá corpo a esta aldeia da Natividade. A construção incorpora mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 300 quilos de cortiça e centenas de adereços, incluindo mais de 80 peças animadas e motorizadas, lagos e casas iluminadas.

No total, são este ano 230 metros quadrados de presépio, em exposição no Centro Cultural António Aleixo até dia 6 de Janeiro (todos os dias das 10h às 13h e das 14h30 às 19h, com excepção do primeiro dia de 2020, aberto somente das 15h às 19h). A entrada custa 0,50€.

No ano passado, foram registados mais de 35 mil visitantes, mas o número “deverá voltar a ser ultrapassado em 2019”, acredita a autarquia. Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, “além de o presépio ser um dos eventos âncora do concelho, já faz parte do roteiro de tradições de Natal do Algarve e do país, sendo também uma referência na vizinha Espanha”.