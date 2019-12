Um emprego-Instagram de sonho? Milionário procura fotógrafo para dar a volta ao mundo

Matthew Lepre quer contratar “um fotógrafo pessoal” para tirar as fotografias que publica na conta de Instagram enquanto viaja pelo mundo. Ao mesmo tempo, claro, como já fez com um anúncio para contratar um assistente, aproveita para promover os seus negócios, que passam pelo seu papel de “guru” de cursos em comércio electrónico.

Segundo o anúncio publicado naquela rede social, os candidatos não precisam de ter experiência profissional enquanto fotógrafos e o empresário até deixa que o futuro funcionário “traga um amigo” durante as viagens. Todas as despesas são pagas e, acrescenta o Daily Mail, o salário prometido é de 55 mil dólares por ano (cerca de 49 mil euros).

“Só durante o último ano, consegui expandir o meu negócio enquanto viajava para os Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Itália, França, Espanha, Suíça e Tailândia”, conta ao jornal britânico o milionário australiano, de 27 anos, fundador da Ecom Warrior Academy, uma plataforma de cursos online de comércio electrónico.

“Até agora contei com o meu melhor amigo para estar lá e tirar fotografias com o telemóvel dele. Mas o meu negócio expandiu-se rapidamente e agora preciso que o Mitch trabalhe noutras áreas, por isso estou a fazer este convite aberto ao mundo para encontrar alguém que possa desempenhar esse papel.”

Segundo Lepre, os candidatos precisam apenas de ter um passaporte válido, conhecerem os meandros e as lógicas que contribuem para o sucesso de uma conta no Instagram e estarem disponíveis para viajar a qualquer momento. “A pessoa seleccionada para o cargo precisa de ser flexível com a sua vida e estar disponível para se juntar a mim na minha agenda louca que pode levar-me a qualquer sítio, a qualquer hora.”

Para se candidatar ao cargo, os interessados têm de seguir as contas @matthewlepre (235 mil seguidores) e @ecomwarrior no Instagram, fazer tag ao amigo que gostariam de levar na primeira viagem, subscrever a conta de Youtube, submeter alguns detalhes pessoais no site da empresa e explicar porque são o candidato perfeito.

O vencedor será anunciado a 31 de Maio de 2020. Numa história publicada no Instagram a 20 de Dezembro, Lepre dizia já ter recebido mais de 55 mil candidaturas, acrescenta a Business Insider.

No início do ano, o empresário já tinha lançado uma oferta de emprego semelhante, mas para o cargo de assistente pessoal. A antiga estudante de moda australiana Tyanna de Assis foi a escolhida entre 70 mil candidatos.