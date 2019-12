Vinte e quatro famílias do bairro de Santiago para celebrar o Natal

O fotojornalista Adriano Miranda andou à procura, no Bairro de Santiago, em Aveiro, de uma outra forma de retratar o Natal. Sendo esta a festa da Família, este aveirense foi bater à porta de 24 casas, procurando, com uma fotografia de cada um dos agregados que nelas vivem, valorizar os habitantes deste bairro Social, num projecto realizado em parceria com a associação Florinhas do Vouga. Espalhadas, por agora, e até ao dia de Reis, por vários espaços de Santiago, as imagens poderão ainda vir a ser integradas numa exposição, com impressões bem maiores, numa galeria da cidade.