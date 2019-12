Sede da Porta dos Fundos atingida com cocktails molotov após sátira com Jesus

O edifício onde se localiza a sede do colectivo humorista brasileiro Porta dos Fundos foi atingido com cocktails molotov na madrugada desta terça-feira. A informação é dada pelo grupo num comunicado à imprensa brasileira e foi entretanto confirmada pelas autoridades policiais.

“Na madrugada do dia 24 de Dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados cocktails molotov contra nosso edifício. Um dos seguranças conseguiu controlar o princípio de incêndio e não houve feridos apesar da acção ter colocado em risco várias vidas inocentes na empresa e na rua. O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmaras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos”, lê-se no comunicado.

“Assim que tivermos mais detalhes, voltaremos a nos manifestar. Mas, por enquanto, adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão”, acrescenta a Porta dos Fundos.

“Não nos vão calar! Nunca!”, acrescentou Fabio Porchat, fundador do grupo, na rede social Twitter.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao portal noticioso brasileiro UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma que foram realizadas perícias no local e que foram recolhidos fragmentos dos artefactos incendiários. Corre agora uma investigação a um “crime de explosão”.

A Porta dos Fundos encontra-se no centro de uma forte controvérsia no Brasil pela reacção de segmentos cristãos conservadores à divulgação de um especial de Natal que satiriza a vida de Jesus, e que o apresenta como homossexual.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo e filho do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foi uma das figuras públicas a condenar o grupo. Correm ainda vários apelos ao boicote à plataforma Netflix, onde o filme humorístico está disponível, incluindo uma petição com mais de dois milhões de assinaturas, e um requerimento para uma audição parlamentar estadual em São Paulo, por parte de deputados críticos do colectivo.