URB, uma aplicação do PÚBLICO sobre Porto e Lisboa

A URB, uma aplicação do PÚBLICO com informação sobre as zonas do Porto e de Lisboa, está disponível para Android e iOS.

A aplicação integra o noticiário local do PÚBLICO sobre as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, bem como a informação do Guia do Lazer, a agenda cultural do PÚBLICO, e do Cinecartaz, o site do jornal dedicado ao cinema.

A URB contém também informação meteorológica e resultados desportivos, apresentados sob a forma de notícias curtas geradas de forma automática por um sistema informático desenvolvido pela Priberam.

Uma outra das funcionalidades da aplicação permite aos utilizadores enviarem sugestões para a redacção do jornal.

A aplicação faz parte dos projectos do PÚBLICO apoiados pelo fundo Google DNI, criado pela multinacional em 2015 para apoiar projectos de inovação editorial na Europa.

Nesta semana, o PÚBLICO lançou, ainda em fase experimental, o Fórum Público, um espaço de discussão online, também apoiado pelo DNI.