Organismo que monitoriza domínios online preocupado com o futuro do .org

O ICANN, que é organismo que monitoriza os domínios de Internet (a parte final do endereço de um site, como o .com, o .pt), está a tentar travar a venda do .org a uma empresa de investimento.

Foi em Novembro que a Internet Society (ISOC), que é a associação sem fins-lucrativos actualmente responsável pela gestão do domínio .org, decidiu vendê-lo à Ethos Capital, uma empresa fundada no começo de 2019. O processo deveria estar concluído no primeiro trimestre de 2020, só que que várias associações e organizações não-governamentais (que são as entidades quem mais registam os seus sites com o domínio .org), querem travar o processo devido à falta de transparência em torno da transacção, cujas condições e valores se desconhecem. Este mês, o ICANN juntou-se às vozes críticas.

Em causa está uma carta, sem resposta desde dia 9 de Dezembro, que foi enviada aos directores da ISOC, a alertar para a falta de transparência em torno do processo de venda do .org. O texto menciona uma reunião antiga entre os executivos das organizações em que os actuais responsáveis pelo .org terão admitido não ter respostas concretas sobre o futuro do domínio. O ICANN pressiona a ISOC para obter explicações.

O PÚBLICO contactou as entidades envolvidas, mas não obteve respostas.

Mark Surman, o presidente executivo da fundação sem fins lucrativos Mozilla (conhecida pelo navegador Firefox), também está céptico em relação à transacção. “Não é óbvio se este tipo de venda é inerentemente mau”, clarifica numa publicação no seu blogue. “Contudo, é claro que os riscos são elevados – e todos com o poder para o fazer deviam travar a rapidez com que o processo está a ser feito e colocar as perguntas difíceis.” Surman dá como exemplo garantias sobre o futuro do .org como domínio de eleição para organizações não-governamentais ou o preço deste tipo de endereços no futuro.

Comprar um .org custa hoje cerca de dez dólares (em alguns casos, um pouco menos). Já o preço para renovar um domínio .org aumenta 10% por ano. Preços muito altos, poderão afectar instituições não-governamentais que dependem dos valores baixos dos .org para manterem os seus sites activos.

Num comunicado da Ethos Capital, a organização nota que pretende “continuar a respeitar o espírito histórico [do .org] em termos de preço”. Segundo o presidente executivo da Ethos Capital, Erik Brooks, “com base nos preços actuais do domínio, um aumento de 10% iria resultar num aumento de um dólar por ano” notando que “o .org continuaria a ser um dos domínios mais baratos do mundo.”

Brooks acrescenta que a Ethos Capital está motivada para colaborar com a Internet Society para uma transição suave do .org, e que a empresa está “entusiasmada para desenvolver novos serviços para servir e apoiar a comunidade .org.”

Noutro comunicado, desta vez assinado por Paul Diaz, o vice-presidente de política da Public Interest Registry, uma empresa criada pela ISOC que é a actual responsável do .org, é feita referência a várias reuniões com a Ethos Capital sobre formas de melhorar o .org. Diaz insiste que os princípios do .org vão-se manter, nomeadamente a importância dada à liberdade de expressão. “Apenas suspendemos dez domínios com base no conteúdo do site. Destes, oito foram suspensos por distribuir conteúdo de abuso sexual de menores e dois estavam envolvidos na distribuição ilegal de opióides.”

Só que os donos de sites .org querem garantias. Além disso, várias instituições defendem que tornar o .org parte de uma empresa de capital privado vai contra o que o domínio representa. O .org apareceu inicialmente em 1985 como uma alternativa ao .com,um domínio oficialmente destinados a designar entidades comerciais.

Embora o ICANN esteja a pressionar a ISOC para dar respostas concretas, a associação pode não ter o poder de travar a venda. As funções do ICANN incluem aprovar empresas de alojamento e venda de domínios, como o GoDaddy, e garantir que estas respeitam as regras na área de gestão de domínios. Mas a empresa, que se descreve como um “organismo de coordenação não-lucrativo”, não é uma agência regulatória.