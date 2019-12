Tolentino Mendonça pede “vastíssimo acordo” nacional para a Educação e a Cultura

O cardeal José Tolentino Mendonça pediu esta segunda-feira, no Funchal, um “vastíssimo acordo” nacional para concretizar um “investimento grande” na educação e na cultura, e um cuidado especial com as questões ambientais no arquipélago.

“Numa democracia a questão da educação, é uma questão que tem de ser transversal. É de facto uma questão nacional e uma questão regional, que diz respeito a todos, e temos que conseguir sempre um vastíssimo acordo para um investimento grande na educação e na cultura”, disse José Tolentino Mendonça aos jornalistas, no final de uma cerimónia no parlamento madeirense, em que recebeu a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, o mais alto galardão do arquipélago.

Pela minha própria experiência – continuou o cardeal – a educação, a construção pessoal e o investimento na pessoa humana, na sua cultura, são a chave para o percurso que iremos fazer.

Antes, na intervenção durante a cerimónia, José Tolentino Mendonça já tinha apelado para os deputados dedicaram “especial atenção” à causa da educação. Um desígnio, reforçou, transversal e colectivo. “O regime democrático universalizou o ensino e isso é um bem. Mas enfrentamos agora o desafio da qualidade. Tudo o que se puder fazer para qualificar o nosso ensino, do pré-primário ao universitário, reforçando as potencialidades das nossas escolas, investindo na formação das pessoas e fortalecendo as instituições de cultura seja uma prioridade”, defendeu, dizendo que os percursos de excelência, não devem ser excepções. Devem sim, ser um possível que se concretiza muitas vezes.

E da educação, para o ambiente. Com a ilha, e a sua “inesgotável capacidade de nos integrar na beleza”, como cenário, o cardeal, que é natural de Machico, no extremo Leste da Madeira, alerta para a necessidade de alterar hábitos e comportamentos. “A ilha que nos sonha precisa de ser protegida e cuidada, porque a ilha é também frágil, é um corpo vulnerável, agredido pelos desequilíbrios, exposto à devastação”, sublinhou, considerando fundamental encontrar soluções integradas. “Não há duas realidades separadas: uma ambiental e outra social. Mas uma única e complexa realidade socio-ambiental.”

Por isso, insistiu, não podemos considerar a natureza como algo separado de nós. Como uma mera moldura da nossa vida. “Somos parte dela”, resumiu. Mais tarde, terminados os discursos, o dele e o do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e cumprimentada a última pessoa, da longa fila que serpenteou pelo Salão Nobre do parlamento madeirense, o cardeal-poeta dirá aos jornalistas.

“Para mim, estas ocasiões, são sobretudo uma oportunidade para trazer para o espaço público um certo tipo de reflexão que normalmente não está tão presente, como as questões do humanismo, as questões da ética”, disse, acrescentando: “se este destaque servir para todos pensarmos mais um pouco nestas questões que são no fundo tão estruturantes do nosso viver pessoal, e do nosso viver comum eu penso que é um contributo também que eu ofereço”.

Já José Manuel Rodrigues, falou da felicidade da região ter um cardeal – “Quanta honra e quanto orgulho para todos nós [madeirenses], D. José Tolentino” –, destacando o contributo do homenageado para a Igreja portuguesa. “Os seus diálogos com o mundo da cultura e das artes em Portugal, através das sua poesia, das suas crónicas e das interacções com os criadores, abriram novos caminhos”, disse, elogiando: “Nunca ninguém conjugou tão bem a insularidade com a universalidade, a raiz com a floresta e a simplicidade com a profundidade da mensagem dos evangelhos”.

No final, antes saírem os dois, uma última palavra de José Tolentino Mendonça para os jornalistas, que quiseram saber sobre o silêncio que povoa tanto as palavras do cardeal. “Às vezes nós não nos entendemos pelas palavras, mas pelo silêncio nos entendemos sempre. O silêncio humano é sempre um lugar onde todos nos reconhecemos.”

Antes de partir da ilha onde nasceu em Dezembro de 1965, tempo houve para uma homenagem da câmara municipal de Machico, que atribuí o nome do cardeal a uma rua no centro da cidade.