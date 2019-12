Colapsou um segundo dique no Mondego, mas está controlado. Mau tempo dá lugar ao sol

A passagem das depressões Elsa e Fabien causou estragos por todo o país: foram registados dois mortos, mais de 11.400 ocorrências, 144 pessoas ficaram desalojadas e mais de 350 foram obrigadas a sair de casa. Um dos cenários mais preocupantes aconteceu em Montemor-o-Velho com a rotura de um dique, que motivou a evacuação da aldeia de Casal Novo do Rio, e colapso de um outro no mesmo local – mas a situação está controlada, garantiu o presidente da câmara local, Emílio Torrão. Passada a tempestade, a chuva vai-se embora e o Natal será soalheiro, com “temperaturas agradáveis para a época do ano”.

Na noite de domingo, as preocupações centraram-se em Montemor-o-Velho: o talude esquerdo do leito periférico direito do rio Mondego, em Montemor-o-Velho colapsou no mesmo local onde poucas horas antes tinha sido identificado um aluimento de terras, disse o presidente da Câmara.

Em declarações aos jornalistas, Emílio Torrão confirmou o colapso do talude esquerdo, numa extensão de 50 metros, bem como o transbordo de água para aquele canal a partir dos campos agrícolas que estão alagados, cerca de meio quilómetro a montante da ponte das Lavandeiras, na povoação de Casal Novo do Rio, que está a ser defendida através de uma barreira de pedras e sacos de areia, ali colocada por meios da Protecção Civil municipal.

Emílio Torrão disse ainda que a situação do colapso “neste momento está sob controlo” após ter pedido ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que a EDP pudesse suspender as descargas na barragem da Agueira - pedido que, garantiu o autarca, “está a ser cumprido”.

Segundo o presidente da Câmara, ao pedido para a suspensão de descargas na barragem da Aguieira juntou-se a maré vazante, o que possibilita “a maior capacidade de encaixe” no leito principal do Mondego, para onde corre a água do leito periférico direito. “Esta água vai voltar de novo ao rio Mondego”, frisou Emílio Torrão.

Emílio Torrão explicou ainda a operação de reforço do talude direito do leito periférico, numa das extremidades da povoação de Casal Novo do Rio, oposto àquele onde o talude esquerdo colapsou, foi já realizada com “uma frente de pedreira”.

As autoridades identificaram ainda outro aluimento de terras no talude esquerdo do leito periférico — que está sujeito à pressão das águas que invadiram os campos agrícolas do vale central da bacia do Mondego e que, segundo o autarca, está dimensionado para resistir à força das águas no interior do leito mas não às que o pressionam do exterior.

Ao PÚBLICO, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, explicou que a zona central e patrimonial da cidade de Coimbra estaria hoje submersa se a câmara não tivesse feito o desassoreamento do rio Mondego. “Se não tivéssemos desassoreado o rio Mondego, estaríamos perante uma catástrofe, com a área central e patrimonial da cidade toda debaixo de água”, afirmou. Coimbra tem sido em anos anteriores alvo de cheias, com o caudal do rio Mondego a transbordar das margens com frequência – chegando a inundar parte do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

Descarrilamentos e linhas cortadas

As chuvas fortes inundaram a estação de Alfarelos, no sábado, obrigando ao corte da circulação de comboios na Linha Norte. A linha foi reaberta no domingo retomando os serviços de longo curso entre Porto e Lisboa, depois de haver uma descida do nível das águas e de estarem reunidas as condições de segurança da via, avisava a CP. A empresa informou os clientes que poderiam pedir o reembolso dos bilhetes já comprados ou efectuar a sua revalidação sem custos.

Também a circulação ferroviária na linha da Beira Alta foi reposta na tarde de domingo, depois de concluídos os trabalhos de limpeza da via-férrea no troço entre Muxagata e Fornos de Algodres no qual tinham caído pedras em vários sítios. Ao final da tarde de domingo, um comboio de passageiros descarrilou entre a Régua e Marco de Canavezes: à saída da estação de Ermida, a composição embateu em pedras e descarrilou — um acidente similar ao do comboio Intercidades que na sexta-feira descarrilou na Beira Alta.

As linhas do Norte e da Beira Alta estão, assim, totalmente abertas, embora com restrições de velocidade em vários locais, atrasos e alguns comboios suprimidos. Já as ligações de Coimbra para a Figueira da Foz e para a linha do Oeste deverão continuar interrompidas até esta segunda-feira, devido à queda de um poste de catenária junto a uma ponte no Marujal (Montemor-o-Velho). A própria ponte ferroviária está também intransitável porque a força das águas desguarneceu o aterro de um dos seus pilares.

A circulação de comboios na Linha do Norte entre Alfarelos e Verride, distrito de Coimbra, continua suspensa por causa dos efeitos do mau tempo, que obrigou a um corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Lourical. A Infra-estruturas de Portugal ainda não tem previsão para o restabelecimento do corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Lourical.

O tempo nos próximos dias

Passada a tempestade (com chuva, vento forte e agitação marítima), as condições meteorológicas em Portugal continental melhoram a partir deste domingo: as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um Natal sem chuva, soalheiro e com “temperaturas agradáveis para a época do ano”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partir de segunda-feira, e para toda a semana do Natal, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões Norte e Centro no final do dia de Natal e na quinta-feira, com possibilidade de precipitação fraca. As temperaturas vão estar amenas para a época, com as máximas a rondar os 18 graus Celsius no litoral.

Na Madeira, a semana terá, até sábado, a influência de um anticiclone localizado na região entre o norte de África e Portugal continental, enfraquecendo no dia de Natal e na quinta-feira, permitindo a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria. O IPMA prevê para a Madeira céu com períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de precipitação na quarta e na quinta-feira.

Já os Açores terão “dias de inverno rigoroso”, segundo o coordenador nos Açores do IPMA, Carlos Ramalho. “Nos próximos dias, até pelo menos ao dia de Natal, e até mesmo uns dias depois, vamos ter dias de inverno rigoroso. Podemos até ter intervalos onde o tempo esteja relativamente melhor, com um clima bom, e depois alguns períodos onde o vento sopra com mais intensidade e com chuva por vezes forte”, frisou. com Lusa