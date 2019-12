Centro de Coimbra podia estar hoje submerso se o rio Mondego não tivesse sido desassoreado

Coimbra já sofreu com as cheias de 2016, altura em que o caudal do rio Mondego transbordou das margens e tomou conta de uma parte do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha, na margem esquerda do Mondego, que ficou submersa. Hoje, a zona central e patrimonial da cidade estaria também submersa se a câmara municipal não tivesse avançado com desassoreamento do rio Mondego. A certeza é deixada pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, que há dois anos tomou a decisão de avançar com a obra. “Se não tivéssemos desassoreado o rio Mondego, estaríamos perante uma catástrofe, com a área central e patrimonial da cidade toda debaixo de água”, declarou ao PÚBLICO.

