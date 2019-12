“Às vezes, os professores pensam que o abandono dos alunos não tem nada a ver com eles”

A plataforma What Works?, dirigida por Liz Thomas, trabalhou com quase uma centena de universidades no Reino Unido para melhorar as suas práticas de modo a aumentar o sucesso dos alunos no ensino superior, reduzindo a retenção e o abandono. É da investigação e do conhecimento da realidade que podem nascer as melhores respostas aos problemas, explica esta professora da Edge Hill University, uma universidade pública em Lancashire, em Inglaterra, que passou por Portugal há dias para participar numa conferência da plataforma Edulog, o think tank sobre Educação da Fundação Belmiro de Azevedo.

