Como nasceram a “geringonça” e a “caranguejola”

A 10 de Novembro de 2015, o líder do CDS, Paulo Portas, faz o seu último discurso como vice-primeiro-ministro do Governo da coligação Portugal à Frente (PàF), chefiado pelo presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. Momentos depois seria votada a moção de rejeição do Programa do Governo apresentada pelo PS de António Costa, no mesmo dia em este assinou os acordos separados com o BE, o PCP e o PEV.

