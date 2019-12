Os retratos dos protestos que abalaram o mundo em 2019: “Por favor, não desistam”

Contra a corrupção e as elites enraizadas; pela democracia e pela independência; pela crise climática. 2019 foi o ano das rebeliões. Por todo o mundo, estalaram protestos e ressaltaram frustrações — algumas semelhantes, como a luta pela igualdade e pela justiça. Alguns foram pacíficos, outros nem tanto — como é o caso do Irão e Iraque, onde centenas de pessoas foram mortas pelas forças de segurança. Mas por entre as nuvens de gás, cresceu uma onda de solidariedade que liga todos os aqueles que saem à rua por uma causa. E os fotógrafos da Reuters captaram alguns dos rostos destas lutas e registaram o que une os manifestantes de diferentes pontos do globo.

"O que está a acontecer no nosso país, estas injustiças que geram desigualdade, são as mesmas injustiças que destroem o planteta", disse à agência de notícias Andres Felipe Vargas, um professor que se juntou aos protestos contra o Governo colombiano. No Chile, foi o preço do bilhete do metro; na Índia, o da cebola; no Líbano, o imposto sobre as chamadas do Whatsapp. Na Argélia e em Hong Kong, a luta pela democracia. Na Bolívia, os resultados eleitorais. "As pessoas estão cansadas de injustiças", atirou Alex Munoz Fuentes, contabilista de 47 anos, que a Reuters encontrou a protestar numa das ruas de Santiago, no Chile. Para Hong Kong, enviou um "abraço fraterno". "Por favor, nunca desistam."