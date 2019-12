O comboio na Ponte 25 de Abril

O governo de Cavaco Silva pretendeu que que o chamado “Comboio na Ponte”, isto é a ligação ferroviária entre a Linha de Cintura na estação de Campolide e a estação de Pinhal Novo fosse feita por privados em regime de concepção-construção-cxploração. Como a única proposta aceite para discussão se revelou completamente inaceitável, o então ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, disse que o Estado faria a obra mais depressa.

Criou no Nó Ferroviário de Lisboa (função pública), uma unidade (designada por UIP) para fazer as funções de dono de obra. Esse organismo entregou projectos a gabinetes privados, à Refer, e à Ferbritas (empresa detida pela Refer). Os comboios (os primeiros de 2 pisos a circular em Portugal) foram encomendados e recepcionados pela CP. Depois de tudo pronto, em vez de se entregar a exploração do troço de linha entre Campolide e o Fogueteiro à CP, o governo de António Guterres resolveu abrir um concurso para que fossem privados a fazer a exploração ferroviária. O preço passageiro-quilómetro era muito superior ao da restante rede ferroviária, alegadamente porque as obras da ponte eram muito caras. Curiosamente, durante pelo menos metade da concessão a Fertagus (empresa privada que obteve a concessão) ficou dispensada de qualquer pagamento à Refer, que a CP tinha de pagar.

Agora, que termina a concessãoão, é o governo de António Costa que a prorroga por mais quatro anos. É de facto muito curioso o conceito de socialismo do PS.

Carlos Anjos, Lisboa

ADSE

Esta carta é inspirada pela de Rui Baptista publicada a 5 de Dezembro, sobretudo pela frase “os responsáveis pela ADSE ficam mudos a todas as reclamações que faço.” Comigo acontece o mesmo. Tive uma consulta em 16 de Março de 2018 e enviei a fatura/recibo para a ADSE. Pediram-me detalhes que faltavam, enviei-os; voltaram a pedir-mos, respondi a 30 de Setembro de 2018 que já os tinha enviado. Silêncio. Como passasse muito tempo sem resposta nem pagamento insisti e voltei a insistir, pedindo o favor de uma resposta à Chefe de Divisão. A última vez foi em 23 de Setembro de 2019 e, desta vez, citei o artigo 4.º do decreto-lei 129/91 que diz que tenho direito a resposta e com rapidez. Em vão. Podiam não pagar e explicar a razão. Mas nem isso mereço apesar do decreto-lei. Como não duvido de que todos os Chefes de Divisão cumprem escrupulosamente a lei, estou em crer que a ausência de resposta se deverá à falta de funcionários (será devido às cativações?). Não sei o que mais possa fazer, se calhar o melhor é ficar por aqui, evitando mais despesas de correio e registos de cartas. Sinto-me incapaz de fazer cumprir o decreto-lei 129/21. Será que foi revogado sem eu saber?

Graciano Neves de Oliveira, Algés