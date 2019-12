Morreu o chefe do exército Ahmed Gaed Salah, líder de facto da Argélia

Morreu Ahmed Gaed Salah, o chefe militar que de facto era quem mandava na Argélia: foi uma figura-chave na decisão de afastar Abdelaziz Bouteflika, que fora presidente décadas e já não falava em público há anos, e que tem sido a face do regime falando ao movimento de protesto que começou por pedir o afastamento de Bouteflika mas que não parou, nem mesmo com a eleição de um novo Presidente, Abdelmadjid Tebboune.



"A Argélia tem um Presidente, mas só tem um chefe verdadeiro, e não é Abdelmadjid Tebboune, eleito a 12 de Dezembro num escrutínio contestado”, escrevia o jornal francês Le Monde. “O único dirigente da Argélia chama-se Ahmed Gaed Salah.”

A morte do general de 79 anos acontece quando a crise na Argélia se aprofunda, com os protestos que começaram já em Fevereiro a manter-se apesar da eleição do novo Presidente, e o regime a enfrentar uma escolha sobre o que fazer, como diz a analista do centro de estudos Carnegie em Beirute Dalia Ghanem: continuar o curso actual e ignorar os manifestantes, esperando que se cansem, usar força para reprimir os protestos, ou ao contrário começar uma negociação com o movimento.

A saída de Salah poderá não significar necessariamente mudanças no rumo, diz a Reuters. O general tem muitos potenciais sucessores no Exército, que se tem mantido unido em relação à reacção aos protestos. O seu lugar vai ser para já ocupado interinamente por Said Chengriha, chefe de um dos ramos das Forças Armadas.

Na tomada de posse de Abdelmadjid Tebboune, Salah esteve presente e foi homenageado com a atribuição de uma ordem de mérito.

Foi Saleh quem deu o passo decisivo para a saída de cena de Bouteflika: este afastou-se pouco depois de num discurso televisivo de Salah a defender a saída do Presidente veterano (ou “Presidente-múmia”, segundo os manifestantes, que lhe chamavam assim por não ser visto a falar em público há mais de cinco anos e continuar no cargo).

Os militares apoiaram uma série de prisões entre aliados de Bouteflika e empresários numa campanha contra a corrupção que foi vista como uma purga dentro do sistema, que sempre foi caracterizado como tendo um equilíbrio muito difícil entre os vários sectores de apoio a Bouteflika, dos militares aos empresários.

Os manifestantes continuaram, no entanto, a pedir o afastamento dos militares do Governo do país: “Um Estado civil, não militar"; é uma das palavras de ordem que continua a ser gritada nas ruas.