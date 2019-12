Arábia Saudita condena cinco pessoas à morte no caso Khashoggi

As autoridades sauditas anunciaram o desfecho do seu processo judicial sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi, com cinco condenações à morte e três outras a penas de prisão, enquanto um conselheiro da família real, no poder, foi investigado mas ilibado.

Este processo, que o procurador-geral pedia condenação à morte para os 11 acusados, é visto com preocupação por várias organizações de defesa de direitos humanos, num caso em que o corpo não apareceu e uma investigação das Nações Unidas fala de “indícios credíveis” do envolvimento no crime do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman.

Jamal Khashoggi entrou no dia 2 de Outubro de 2018 no consulado saudita em Istambul, onde tinha pedido um documento de que precisava para casar com a sua noiva, a turca Hatice Cengiz. Cengiz ficou à sua espera horas e horas; ele não voltou a aparecer.

A relatora especial das Nações Unidas que investiga o caso da morte de Jamal Khashoggi, Agnès Callamard, expressou antes preocupação com o processo que julgou onze suspeitos na Arábia Saudita, notando “a falta de informação pública sobre a sua identidade, sobre a transparência e justiça do processo, e a potencial aplicação da pena de morte”.