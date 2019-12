Guerra, luta e esperança: estas 149 fotografias contam a década

Da guerra na Síria ao terramoto devastador no Haiti, dos protestos no Chile e Hong Kong aos dramas dos migrantes, das catástrofes naturais às tragédias que homens infligem a outros homens, dos feitos no desporto às conquistas (e derrotas) da política. Esta é uma selecção feita pela Reuters de algumas das melhores fotografias registadas pelos fotojornalistas da agência noticiosa entre 2010 e 2019.

