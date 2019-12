Nova Feira Popular deverá custar, pelo menos, 40 milhões de euros

A nova Feira Popular de Lisboa deverá custar, no mínimo, 40 milhões de euros, mas esse valor poderá ascender aos 70 milhões. O investimento será suportado pelo futuro concessionário, uma vez que o novo parque de diversões será concessionado através de concurso público a lançar pela câmara de Lisboa. O vencedor ficará assim responsável pelo desenvolvimento da concepção, construção, manutenção e operação da nova Feira Popular, segundo as informações que constam no resumo não técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Feira Popular de Lisboa, que está em consulta pública.

